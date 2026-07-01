Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 5-10 ans Expédition carnivore

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Samedi 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-12

Plonge dans le monde fascinant des plantes carnivores… ces plantes qui piègent et se nourrissent d’insectes n’auront plus aucun secret pour toi après que les aies passées à la loupe !

Atelier réservé aux enfants de 5 à 10 ans.

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par sessionEnfants

5 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the fascinating world of carnivorous plants… these plants that trap and feed on insects will hold no more secrets for you once you’ve examined them under a magnifying glass!

Workshop for children ages 5 to 10.

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session

L’événement Atelier enfant 5-10 ans Expédition carnivore Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ