Atelier enfant 5-10 ans Ca vole Laquenexy
mercredi 15 juillet 2026 · Laquenexy
Informations pratiques
Laquenexy
Atelier enfant 5-10 ans Ca vole
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 15:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Observe la vie discrète mais passionnante des habitants ailés du jardin. Identifie oiseaux et insectes. Tout ce qui vole au jardin n’aura plus de secret pour toi.
Atelier réservé aux enfants de 5 à 10 ans.
Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par session.Enfants
5 .
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00
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English :
Observe the quiet yet fascinating lives of the garden’s winged inhabitants. Identify birds and insects. Everything that flies in the garden will hold no secrets for you.
Workshop reserved for children ages 5 to 10.
Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session.
L’événement Atelier enfant 5-10 ans Ca vole Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ
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