Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 5-10 ans Ca nage

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Samedi 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-25

Découvre la vie aquatique des petites bêtes de nos bassins. Poissons, grenouilles, tritons et toutes les petites bêtes qui aiment l’eau n’auront plus de secret pour toi.

Atelier réservé aux enfants de 5 à 10 ans

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par session.Enfants

5 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

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English :

Discover the aquatic life of the little creatures in our ponds. Fish, frogs, newts, and all the little creatures that love water will hold no more secrets for you.

Workshop for children ages 5 to 10

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 5-10 ans Ca nage Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ