Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 3-6 ans Semis d’été

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Mercredi 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-29

Découvre le monde du potager et les besoins d’une plante. Tu pourras choisir tes graines et les semer en godet pour les observer pousser chez toi.

Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.

Prix pour parent-enfant.

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par session.Enfants

10 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

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English :

Discover the world of vegetable gardening and what plants need. You’ll get to choose your seeds and plant them in pots so you can watch them grow at home.

Workshop reserved for children ages 3 to 6.

Price per parent-child pair.

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 3-6 ans Semis d’été Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ