Atelier enfant 3-6 ans Semis d’été Laquenexy
samedi 11 juillet 2026 · Laquenexy
Informations pratiques
Laquenexy
Atelier enfant 3-6 ans Semis d’été
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Mercredi 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-29
Découvre le monde du potager et les besoins d’une plante. Tu pourras choisir tes graines et les semer en godet pour les observer pousser chez toi.
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans.
Prix pour parent-enfant.
Réservation préalable sur notre site internet.
Limité à 15 enfants par session.Enfants
10 .
4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the world of vegetable gardening and what plants need. You’ll get to choose your seeds and plant them in pots so you can watch them grow at home.
Workshop reserved for children ages 3 to 6.
Price per parent-child pair.
Advance registration required on our website.
Limited to 15 children per session.
L’événement Atelier enfant 3-6 ans Semis d’été Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Laquenexy (Moselle)
- Atelier enfant 5-10 ans Ca nage Laquenexy 8 juillet 2026
- Atelier enfant 5-10 ans Semis d’été Laquenexy 11 juillet 2026
- Atelier enfant 3-6 ans Ca vole Laquenexy 15 juillet 2026
- Atelier enfant 3-6 ans Carnet de cueillette Laquenexy 18 juillet 2026
- Atelier enfant 5-10 ans Carnet de cueillette Laquenexy 18 juillet 2026