Informations pratiques

Laquenexy

Atelier enfant 5-10 ans Semis d’été

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-29

Découvre le monde du potager et les besoins d’une plante. Tu pourras choisir tes graines et les semer en godet pour les observer pousser chez toi.

Atelier d’une heure, réservé aux enfants de 5 à 10 ans

Réservation préalable sur notre site internet.

Limité à 15 enfants par session.Enfants

5 .

4 rue Bourger et Perrin Laquenexy 57530 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 00

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English :

Discover the world of gardening and what plants need. You’ll get to choose your seeds and plant them in pots so you can watch them grow at home.

One-hour workshop, for children ages 5 to 10

Advance registration required on our website.

Limited to 15 children per session.

L’événement Atelier enfant 5-10 ans Semis d’été Laquenexy a été mis à jour le 2026-07-01 par AGENCE INSPIRE METZ