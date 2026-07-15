Atelier enfant (6-10 ans) Mon arbre de vie magique Saint-Yrieix-la-Perche
jeudi 27 août 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Atelier enfant (6-10 ans) Mon arbre de vie magique
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Et si ton histoire devenait un arbre ? À travers le dessin et le collage, chaque enfant donne vie à son propre arbre. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
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English : Atelier enfant (6-10 ans) Mon arbre de vie magique
L’événement Atelier enfant (6-10 ans) Mon arbre de vie magique Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin
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