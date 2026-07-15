Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier enfant (6-10 ans) Mon arbre de vie magique

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Et si ton histoire devenait un arbre ? À travers le dessin et le collage, chaque enfant donne vie à son propre arbre. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Atelier enfant (6-10 ans) Mon arbre de vie magique

L’événement Atelier enfant (6-10 ans) Mon arbre de vie magique Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin