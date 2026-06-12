Atelier enfant A la recherche de la licorne qui a perdu sa corne ! Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte
Atelier enfant A la recherche de la licorne qui a perdu sa corne ! Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte mardi 11 août 2026.
Fontenay-le-Comte
Atelier enfant A la recherche de la licorne qui a perdu sa corne !
Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (4-7 ans)
JEUDI 11 AOÛT 10H30
Lieu Devant l’Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau- 85200 Fontenay-le-Comte
Durée 1H30
Public enfants de 4 à 7 ans
TARIFS
– Enfant (4 à 7 ans) 5,00 €
La licorne, animal totem de la ville, a perdu sa corne… Pars à sa recherche en explorant les monuments et en repérant les animaux sculptés qui s’y cachent. Avec un peu d’observation et de discrétion, tu pourras peut-être retrouver cet animal mystérieux !
De retour en salle, réalise ta propre licorne sous forme de mobile.
Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com
—–
Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .
Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer Workshop for Children (Ages 4–7)
L’événement Atelier enfant A la recherche de la licorne qui a perdu sa corne ! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- Terre-Neuve en Vendée Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte 18 juin 2026
- Rencontre-dédicace avec Benjamin Barouh Fontenay-le-Comte 19 juin 2026
- CINÉ-CLUB Il était une fois en Amérique Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte 19 juin 2026
- Terre-Neuve en Vendée Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte 19 juin 2026
- CINÉ-BAMBIN Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte 21 juin 2026