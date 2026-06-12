Atelier enfant A la recherche de la licorne qui a perdu sa corne ! Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte mardi 11 août 2026.

Fontenay-le-Comte

Atelier enfant A la recherche de la licorne qui a perdu sa corne !

Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (4-7 ans)

JEUDI 11 AOÛT 10H30

Lieu Devant l’Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau- 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1H30

Public enfants de 4 à 7 ans

TARIFS

– Enfant (4 à 7 ans) 5,00 €

La licorne, animal totem de la ville, a perdu sa corne… Pars à sa recherche en explorant les monuments et en repérant les animaux sculptés qui s’y cachent. Avec un peu d’observation et de discrétion, tu pourras peut-être retrouver cet animal mystérieux !

De retour en salle, réalise ta propre licorne sous forme de mobile.

Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com

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Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .

Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Summer Workshop for Children (Ages 4–7)

L’événement Atelier enfant A la recherche de la licorne qui a perdu sa corne ! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin