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Atelier enfant avec Gaëtan Lehoux MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

mercredi 5 août 2026 · MuMa Musée d'art moderne André Malraux · Le Havre

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
MuMa Musée d'art moderne André Malraux
Adresse
2 Boulevard Clemenceau
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Atelier enfant avec Gaëtan Lehoux

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12

Des bâtiments, des bateaux… et de la lumière !
Trois ingrédients essentiels chers à Claude Monet !
A toi de jouer avec ces éléments pour composer, à l’encre et au pastel, ta propre vision portuaire.

Atelier créatif pour les 7-13 ans avec l’artiste Gaëtan Lehoux.
Réservation obligatoire   .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 

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English : Atelier enfant avec Gaëtan Lehoux

L’événement Atelier enfant avec Gaëtan Lehoux Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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