Atelier enfant Création de fleurs, Château de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Atelier enfant Création de fleurs Samedi 23 mai, 19h30 Château de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Gratuit. Sur inscription obligatoire sur place le jour même à la billetterie boutique. Places limitées à 12 enfants par session de 20 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Lors de la Nuit des musées au château de Champs-sur-Marne, un atelier de création de fleurs accueillera les petits artisans en herbe près de la billetterie, jusque 21h30.

Château de Champs-sur-Marne 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France 0160052443 http://www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/ChateauDeChampsSurMarne [{« type »: « phone », « value »: « 0164627442 »}] Dessiné au XVIIIe siècle par Desgot, élève et neveu de Le Nôtre, le parc est restauré au XIXe siècle par Henri et Achille Duchêne. D’inspiration classique, enchâssé dans un parc paysagé à l’anglaise sur 85 ha, le parc est un lieu de promenade agréable entre nature et Patrimoine. Autour de la perspective de 900 mètres jusqu’à la Marne, ses allées et chemins permettent de découvrir bosquets, bassins, sculptures et des zones plus naturelles et sauvages. RER A Noisiel, 20 minutes à pied (fléchage) ou bus 220

Atelier création de fleurs

©Isabelle Bertrand/CMN