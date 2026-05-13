Visite libre du château, Château de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Visite libre du château Samedi 23 mai, 19h30 Château de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Le château de Champs-sur-Marne vous ouvrira ses portes sur le thème « Un jardin extraordinaire dans le château » pour l’édition 2026 de la Nuit européenne des Musées.

En préambule de la Nuit des musées, à 18h30, venez assister dans le parc du château, au concert « Le chant des oiseaux » de l’Orchestre national d’Ile-de-France. (tarif et réservation sur la billetterie en ligne)

À partir de 19h30, venez découvrir et visiter la nuit les pièces richement meublées du château dans un univers floral éphémère ! (entrée gratuite dans la limite des places disponibles)

Pour les enfants, un atelier de création de fleurs accueillera les artisans en herbe près de la billetterie jusque 21h30. (Gratuit, inscription sur place.)

Château de Champs-sur-Marne 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France 0160052443 http://www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/ChateauDeChampsSurMarne Dessiné au XVIIIe siècle par Desgot, élève et neveu de Le Nôtre, le parc est restauré au XIXe siècle par Henri et Achille Duchêne. D’inspiration classique, enchâssé dans un parc paysagé à l’anglaise sur 85 ha, le parc est un lieu de promenade agréable entre nature et Patrimoine. Autour de la perspective de 900 mètres jusqu’à la Marne, ses allées et chemins permettent de découvrir bosquets, bassins, sculptures et des zones plus naturelles et sauvages. RER A Noisiel, 20 minutes à pied (fléchage) ou bus 220

Visite libre

©Jean-Pierre Delagarde/CMN