Forum du Logement pour les Jeunes, à Champs sur Marne, AFPA, Champs-sur-Marne

Forum du Logement pour les Jeunes, à Champs sur Marne Jeudi 4 juin, 14h00 AFPA Seine-et-Marne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00

Un forum organisé par le CLLAJ Nord 77 / Mission Locale de Marne-la-Vallée

AFPA 69 avenue du Général de Gaulle, Champs sur Marne Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=d0wqZ_ho_02yEITkOx5ncRpLiBty4HxPm5_hiu-YYVNUOE9WM0hOWk5ROVNYVUdOREgwMEIyOUJKSi4u&route=shorturl »}]

Rencontre des partenaires essentiels pour ton projet logement ! Le 4 juin, de 14h à 16h30 Forum logement