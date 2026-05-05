Forum du Logement pour les Jeunes, à Champs sur Marne, AFPA, Champs-sur-Marne
Forum du Logement pour les Jeunes, à Champs sur Marne, AFPA, Champs-sur-Marne jeudi 4 juin 2026.
Forum du Logement pour les Jeunes, à Champs sur Marne Jeudi 4 juin, 14h00 AFPA Seine-et-Marne
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T16:30:00+02:00
Un forum organisé par le CLLAJ Nord 77 / Mission Locale de Marne-la-Vallée
AFPA 69 avenue du Général de Gaulle, Champs sur Marne Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=d0wqZ_ho_02yEITkOx5ncRpLiBty4HxPm5_hiu-YYVNUOE9WM0hOWk5ROVNYVUdOREgwMEIyOUJKSi4u&route=shorturl »}]
Rencontre des partenaires essentiels pour ton projet logement ! Le 4 juin, de 14h à 16h30 Forum logement
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