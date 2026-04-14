Jeu de piste, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
Jeu de piste, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne vendredi 5 juin 2026.
Jeu de piste Vendredi 5 juin, 10h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
niveau : école élémentaire, sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Venez participer à ce jeu de piste ! Votre classe y découvrira le parc en affrontant des défis où il faudra bien ouvrir l’oeil !
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « magali.louvet@monuments-nationaux.fr »}] Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.
Jeu de piste pour scolaires
©Sophie Alexandre / CMN
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