Jeu de piste, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Jeu de piste Vendredi 5 juin, 10h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

niveau : école élémentaire, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Venez participer à ce jeu de piste ! Votre classe y découvrira le parc en affrontant des défis où il faudra bien ouvrir l’oeil !

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « magali.louvet@monuments-nationaux.fr »}] Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.

Jeu de piste pour scolaires

©Sophie Alexandre / CMN