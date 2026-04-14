Atelier thaumatrope, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Atelier thaumatrope 6 et 7 juin Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

En continu, à la maison du jardinier dans le parc. Enfants de 7 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Dans cet atelier les enfants pourront réaliser un thaumatrope. Ce jouet à fabriquer avec nos animatrices repose sur une illusion d’optique qui permet de créer une image “virtuelle” grâce à deux images fixes.

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.

Atelier thaumatrope (de 7 à 12 ans)

©Jean-Pierre Delagarde / CMN