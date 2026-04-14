Contes pour les enfants, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Contes pour les enfants 6 et 7 juin Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Enfants de 3 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

De belles histoires pour les tout petits leur seront contées devant la maison du jardinier (si météo défavorable la séance aura lieu à l’intérieur de la maison). Un moment de douceur en famille !

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}] Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.

Séance de contes

©Sophie Alexandre / CMN