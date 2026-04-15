Visite Coulisses du parc, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Visite Coulisses du parc Samedi 6 juin, 10h30, 15h00 Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

A partir de 12 ans. Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Suivez une visite exceptionnelle pour tout savoir sur l’envers du décor du parc de 85 hectares !

La cheffe-jardinier et la chargée des publics du domaine vous présenteront les aspects méconnus, techniques et historiques, de ce grand jardin de 85 hectares.

Découvrez des lieux exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Posez toutes vos questions sur les fleurissements, la pyrale du buis, l’alimentation en eau des bassins !

Bref, tout ce qui interroge mais fait pourtant vivre ce fabuleux jardin !

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}] Le château de Champs-sur-Marne, bâti en 1703, est un modèle de maison de plaisance du XVIIIe siècle. Ses décors et ses collections en font un des châteaux les plus magnifiquement meublés d’Ile-de-France. Son parc est labellisé Jardin Remarquable.

Visite commentée par la cheffe-jardinier et la chargée des publics du domaine

©Isabelle Bertrand / CMN