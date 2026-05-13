Concert Le Chant des oiseaux, Château de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Concert Le Chant des oiseaux Samedi 23 mai, 18h30 Château de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Tarif unique : 20 €, uniquement en e-billetterie.

Se présenter en grille d’honneur avec les billets 20 minutes avant l’événement.

Lieu du concert : salon de Madame, dans le parc. (en cas de météo défavorable le concert aura lieu dans la Laiterie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

En préambule de la Nuit des musées, retrouvez l’Orchestre national d’Ile-de-France dans le parc du château, pour un spectacle entre concert et performance.

Un merle noir, des perroquets d’azur, des chants furtifs ou éclatants : les oiseaux deviennent les héros d’un spectacle entre concert et performance.

Flûte et hautbois font naître des tableaux sonores, tandis qu’une danseuse improvise et dialogue avec la musique et l’espace.

De Mozart à Debussy, de Messiaen à Pécou, le programme mêle répertoire et modernité, écrit et instant présent. On y entend la nature, mais aussi le geste, le souffle, l’élan du vivant.

Une expérience sensible et poétique, à voir autant qu’à écouter.

Programme :

W.A. MOZART

La flûte enchantée (extraits)

C. DEBUSSY

Syrinx

B. BRITTEN

Pan

G.F. TELEMANN

Sonate pour 2 flûtes

O. MESSIAEN

Le merle noir

T. PÉCOU

Perroquets d’azur

Musiciens :

Luca Mariani, hautbois

Sabine Raynaud, flûte traversière

Bérengère Valour, danse

Château de Champs-sur-Marne 31 Rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France 0160052443 http://www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/ChateauDeChampsSurMarne [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles »}] Dessiné au XVIIIe siècle par Desgot, élève et neveu de Le Nôtre, le parc est restauré au XIXe siècle par Henri et Achille Duchêne. D’inspiration classique, enchâssé dans un parc paysagé à l’anglaise sur 85 ha, le parc est un lieu de promenade agréable entre nature et Patrimoine. Autour de la perspective de 900 mètres jusqu’à la Marne, ses allées et chemins permettent de découvrir bosquets, bassins, sculptures et des zones plus naturelles et sauvages. RER A Noisiel, 20 minutes à pied (fléchage) ou bus 220

Concert « Le Chant des oiseaux »

©ONDIF