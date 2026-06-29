Atelier enfant créer sa carte postale nature en relief Eco-Domaine la Fontaine Pornic mercredi 1 juillet 2026.

Pornic

Atelier enfant créer sa carte postale nature en relief

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Atelier crée ta carte postale nature en relief proposé par l’Eco Domaine la Fontaine

Au programme

Plongez dans un univers où la créativité rencontre la biodiversité ! Cet atelier invite les enfants à une exploration artistique unique, entre art postal et trésors de la nature.

Accompagnés par l’équipe de l’Écodomaine, les participants apprendront à confectionner de magnifiques cartes postales en relief. En utilisant des éléments naturels récoltés sur place — fleurs séchées, graines, écorces et feuilles — chaque enfant composera une œuvre unique et durable. C’est l’occasion idéale d’allier souvenirs de vacances et connexion profonde avec la nature, tout en repartant avec de nouvelles techniques artistiques à pratiquer à la maison. .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07

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English :

Workshop: Create Your Own 3D Nature Postcard, presented by Eco Domaine la Fontaine

L’événement Atelier enfant créer sa carte postale nature en relief Pornic a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic