Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde samedi 20 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Atelier enfant de Magie à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-04
ATELIER DE MAGIE ENFANTS 6 À 12 ANS
Et si ton enfant découvrait la magie pour de vrai ?
À travers cet atelier ludique et interactif, les enfants plongent dans l’univers fascinant des magiciens
cartes, illusions, secrets de présentation… mais surtout confiance en soi, créativité et plaisir de surprendre. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
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English : Atelier enfant de Magie à L’Improviste
L’événement Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme
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