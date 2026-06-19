Brive-la-Gaillarde

Atelier enfant de Magie à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-04

ATELIER DE MAGIE ENFANTS 6 À 12 ANS

Et si ton enfant découvrait la magie pour de vrai ?

À travers cet atelier ludique et interactif, les enfants plongent dans l’univers fascinant des magiciens

cartes, illusions, secrets de présentation… mais surtout confiance en soi, créativité et plaisir de surprendre. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Atelier enfant de Magie à L’Improviste

L’événement Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme