Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde samedi 20 juin 2026.

Adresse : 16 Rue Majour

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Atelier enfant de Magie à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-06-20 2026-07-04

ATELIER DE MAGIE ENFANTS 6 À 12 ANS

Et si ton enfant découvrait la magie pour de vrai ?

À travers cet atelier ludique et interactif, les enfants plongent dans l’univers fascinant des magiciens
cartes, illusions, secrets de présentation… mais surtout confiance en soi, créativité et plaisir de surprendre.   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfant de Magie à L’Improviste

L’événement Atelier enfant de Magie à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-16 par Brive Tourisme

À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)