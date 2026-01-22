Festival disques & BD’S (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde
Festival disques & BD’S (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Festival disques & BD’S (Halle Brassens)
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Festival disques & BD’S.
Infos et réservations: msbrocante.fr ou .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 foiredulivre@brive.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival disques & BD’S (Halle Brassens)
L’événement Festival disques & BD’S (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-23 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Ciné-Goûter: Pas pareil…et pourtant (Rex) Brive-la-Gaillarde 27 mai 2026
- La Pause EMMAÜS Après-midi jeux avec La Guilde ludique Brive Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- The blue tone (Brive Jazz&co) Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- Spectacle SEBASTIAN MARX EN RODAGE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde 28 mai 2026
- Festival du livre militaire (Espace des trois provinces) Brive-la-Gaillarde 29 mai 2026