Brive-la-Gaillarde

Festival disques & BD’S (Halle Brassens)

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Festival disques & BD’S.

Infos et réservations: msbrocante.fr ou .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 foiredulivre@brive.fr

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English : Festival disques & BD’S (Halle Brassens)

L’événement Festival disques & BD’S (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-23 par Brive Tourisme