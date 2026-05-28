Brive-la-Gaillarde

Avant Première MTG Marvel Heroes (Le Goblin)

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez découvrir en avant première la toute dernière extension de Magic ! Ouvrez 6 boosters et affrontez de terribles adversaires ! Ambiance conviviale et pizzas à volonté.

Préinscription 20 €

Reste à régler sur place 40 €

Info et résa à la boutique ou à contact@legonelin.fr .

15 Rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@legoblin.fr

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English : Avant Première MTG Marvel Heroes (Le Goblin)

L’événement Avant Première MTG Marvel Heroes (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme