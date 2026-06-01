Récital poétique Matthias Vincenot & Étienne Champollion à L’Improviste Brive-la-Gaillarde samedi 20 juin 2026.

Brive-la-Gaillarde

Récital poétique Matthias Vincenot & Étienne Champollion à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la sortie de son recueil Chacun son lot (Éditions Henry),

le poète Matthias Vincenot propose un récital exceptionnel à L’Improviste, accompagné par Étienne Champollion.

Entre poésie et musique, les textes prennent vie dans un moment sensible et intimiste. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Récital poétique Matthias Vincenot & Étienne Champollion à L’Improviste

L’événement Récital poétique Matthias Vincenot & Étienne Champollion à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-12 par Brive Tourisme