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Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur) Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur) Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 10 rue Charles Teyssier

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur)

10 rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

15h: Arnaud Screve
16h15 Terra canta (chants polyphonique du monde)
17h15 Gospel Révélation 19 (gospel pop)   .

10 rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur)

L’événement Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme

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