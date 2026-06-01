Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 juin 2026.

Brive-la-Gaillarde

Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur)

10 rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

15h: Arnaud Screve

16h15 Terra canta (chants polyphonique du monde)

17h15 Gospel Révélation 19 (gospel pop) .

10 rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur)

L’événement Fête de la musique à Brive (Cour d’honneur) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-05 par Brive Tourisme