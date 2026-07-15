Atelier enfant Explorer la montagne vivante Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Atelier enfant Explorer la montagne vivante

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La montagne est un formidable terrain de découverte pour les jeunes explorateurs. À travers une série d’animations ludiques et interactives, les enfants partiront à la rencontre des animaux qui peuplent les Pyrénées et découvriront comment ils vivent, se nourrissent et s’adaptent à leur environnement.

Maquettes, puzzles, jeux de plateau, film documentaire, cartes interactives et défis d’observation permettront d’explorer les liens entre les espèces, leurs proies et leurs prédateurs, ainsi que les cycles de vie qui rythment les saisons en montagne.

Point d’orgue de l’atelier la construction d’une montagne en pyramide 3D, à compléter avec des éléments aimantés représentant les différents milieux d’altitude et la faune qui y est associée. Une manière concrète et amusante de comprendre comment la biodiversité se répartit du fond des vallées jusqu’aux sommets.

Un atelier participatif pour apprendre en s’amusant et éveiller la curiosité des petits amoureux de la nature.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

The mountains are a wonderful place for young explorers to discover new things. Through a series of fun and interactive activities, children will set out to meet the animals that inhabit the Pyrenees and discover how they live, feed, and adapt to their environment.

Models, puzzles, board games, a documentary film, interactive maps, and observation challenges will help them explore the connections between species, their prey, and their predators, as well as the life cycles that mark the changing seasons in the mountains.

The highlight of the workshop: building a 3D pyramid-shaped mountain, to be completed with magnetic pieces representing the different high-altitude habitats and the wildlife associated with them. A hands-on and fun way to understand how biodiversity is distributed from the valley floors all the way to the peaks.

A hands-on workshop designed to make learning fun and spark the curiosity of young nature lovers.

L’événement Atelier enfant Explorer la montagne vivante Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65