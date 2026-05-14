Festival Piano Pic Lycée René Billères Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Festival Piano Pic

Lycée René Billères ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Aline Piboule Piano

Programme

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Nocturne

Gabriel FAURÉ (1845-1924)

Nocturne n°12

Nocturne n°13

Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Nocturne Op 62 n°1

Franz LISZT (1811-1886)

Sonate

Claude DEBUSSY(1862-1918)

La mer (transcription pour piano de Yann Ollivo) (extraits)

– De l’aube à midi sur la mer

– Dialogue du vent et de la mer

Au pied du Pic du Midi, est né un festival de musique classique. Cet événement musical Pyrénéen est né de la volonté de 2 amis musiciens Pierre REACH et Christophe BAILLET. Une académie de haut niveau a été créée et associée qui confère à ce festival une envergure internationale. En 2007 cette formidable aventure se poursuit avec le Festival Piano Pic incluant aussi l’Académie internationale György Sebök. Pour rajouter au plaisir, les concerts se déroulent souvent dans des hauts lieux du patrimoine pyrénéen Temple de Bagnères, églises de Campan, Gerde, Baudéan et Abbaye de l’Escaladieu. La magie architecturale et musicale crée chaque année une alchimie inoubliable dans le cœur des mélomanes. .

Lycée René Billères ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Aline Piboule Piano

Program

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Nocturne

Gabriel FAURÉ (1845-1924)

Nocturne n°12

Nocturne n°13

Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Nocturne Op 62 n°1

Franz LISZT (1811-1886)

Sonata

Claude DEBUSSY(1862-1918)

La mer (piano transcription by Yann Ollivo) (excerpts)

? From dawn to noon on the sea

? Dialogue du vent et de la mer

L’événement Festival Piano Pic Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65