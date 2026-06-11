Atelier enfant Les blasons des chevaliers et des demoiselles Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte jeudi 23 juillet 2026.

Fontenay-le-Comte

Atelier enfant Les blasons des chevaliers et des demoiselles

Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Atelier pour les enfants pendant les vacances d’été (4-7 ans)

JEUDI 23 JUILLET 10H30

Lieu Devant l’Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau- 85200 Fontenay-le-Comte

Durée 1H30

Public enfants de 4 à 7 ans

TARIFS

– Enfant (4 à 7 ans) 5,00 €

Tel un chevalier ou une damoiselle, marche sur les pas d’Arthur de Richemont et pars à la découverte des blasons sculptés sur la fontaine des Quatre-Tias. Observe attentivement les motifs de fleurs et d’animaux qui les composent.

De retour en salle, réalise ton propre blason en peinture en t’inspirant des codes de l’héraldique. Une activité créative pour s’amuser et voyager dans le temps.

Renseignements et inscription auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais poitevin, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 et en ligne sur billetterie.vendee-maraispoitevin.com

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Atelier organisé par Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire .

Hôtel de Ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Summer Workshop for Children (Ages 4–7)

L’événement Atelier enfant Les blasons des chevaliers et des demoiselles Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin