Atelier enfant Nids observer et construire comme les oiseaux Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Atelier enfant Nids observer et construire comme les oiseaux

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Comment les oiseaux construisent-ils leur nid ? Quels matériaux choisissent-ils, et pourquoi ? Cet atelier propose aux familles d’observer les oiseaux de nos vallées aux jumelles, puis de s’essayer eux-mêmes à la construction d’un nid avec des matériaux naturels.

Animé par Clément Mathis, en formation BTS Gestion et Protection de la Nature, cet atelier mêle observation, manipulation et découverte pour petits et grands. Une façon concrète et créative d’explorer la biodiversité de nos montagnes.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

How do birds build their nests? What materials do they choose, and why? This workshop invites families to observe the birds in our valleys through binoculars, then try their hand at building a nest using natural materials.

Led by Clément Mathis, a student in the BTS program in Nature Management and Conservation, this workshop combines observation, hands-on activities, and discovery for all ages. A hands-on and creative way to explore the biodiversity of our mountains.

L’événement Atelier enfant Nids observer et construire comme les oiseaux Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65