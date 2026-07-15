Atelier enfant Nids observer et construire comme les oiseaux Maison de la Montagne Argelès-Gazost
mercredi 19 août 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Atelier enfant Nids observer et construire comme les oiseaux
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Comment les oiseaux construisent-ils leur nid ? Quels matériaux choisissent-ils, et pourquoi ? Cet atelier propose aux familles d’observer les oiseaux de nos vallées aux jumelles, puis de s’essayer eux-mêmes à la construction d’un nid avec des matériaux naturels.
Animé par Clément Mathis, en formation BTS Gestion et Protection de la Nature, cet atelier mêle observation, manipulation et découverte pour petits et grands. Une façon concrète et créative d’explorer la biodiversité de nos montagnes.
.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How do birds build their nests? What materials do they choose, and why? This workshop invites families to observe the birds in our valleys through binoculars, then try their hand at building a nest using natural materials.
Led by Clément Mathis, a student in the BTS program in Nature Management and Conservation, this workshop combines observation, hands-on activities, and discovery for all ages. A hands-on and creative way to explore the biodiversity of our mountains.
L’événement Atelier enfant Nids observer et construire comme les oiseaux Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
- Vide-grenier des Bouchons des Gaves Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost 19 juillet 2026
- Atelier Fresque des risques à destination des enfants Maison de la Montagne Argelès-Gazost 20 juillet 2026
- 1er Marché de nuit Centre-ville Argelès-Gazost 20 juillet 2026
- Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique Maison de la Montagne Argelès-Gazost 21 juillet 2026
- Festival Piano Pic Lycée René Billères Argelès-Gazost 21 juillet 2026