Atelier enfant paroles en jeu (9 mai 2026) – Elisabeth Troestler – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 16h30 Tarif : 5 €

Un atelier ludique pour inventer une histoire ensemble : avec Élisabeth Troestler, les mots deviennent les ingrédients d’un conte à fabriquer collectivement.

Dans cet atelier, les participants sont invités à créer un conte ensemble grâce à un jeu spatial et une démarche ludique proposée par l’artiste.

_**À partir de 7 ans**_

### Artiste

Élisabeth Troestler, conteuse et auteure, nous ouvre sa cuisine imaginaire : sur les étagères et dans les bocaux, on ne trouve pas des ingrédients pour cuisiner mais des mots, des princesses, des châteaux sous l’eau et mille idées d’histoires. Avec ces éléments — fournis ou inventés sur l’instant — le groupe découvre sa « recette » pour fabriquer, pas à pas, une histoire collective.

### Expérience des participants

L’atelier se vit comme un jeu interactif. Guidés par l’artiste, les participants entrent peu à peu dans la fabrication d’un conte et découvrent comment une histoire peut naître et se construire collectivement. Ensemble, le groupe fait apparaître un récit qui prend forme au fil de l’atelier.

### Contexte festival

Cet atelier fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

**Programmation du samedi 9 mai :**

* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

* 20h — Le village — Sklaeren

* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T18:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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