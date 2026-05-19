Atelier enfants au château Azay-le-Ferron
jeudi 29 octobre 2026 · Azay-le-Ferron
Informations pratiques
Azay-le-Ferron
Atelier enfants au château
31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-29 15:00:00
fin : 2026-10-29 17:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Atelier enfants dans le cadre du château d’Azay-Le-Ferron.Familles
Afin d’occuper les petits, l’équipe du château organise des activités créatives et manuelles. Décorer, recycler et s’amuser ! Sous la surveillance et avec l’aide d’un guide, les enfants pourront repartir avec une création ! 5 .
31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr
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English :
Children’s workshop at the château d’Azay-Le-Ferron.
L’événement Atelier enfants au château Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne
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