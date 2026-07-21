Atelier enfants Ecriture et dessin TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Atelier enfants Ecriture et dessin

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 16:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Collection Hussards pour les enfants

À partir des informations retenues par les enfants lors de leur visite, atelier d’écriture sous la forme de cadavre exquis, pour que chacun illustre sa phrase/histoire par le dessin, mis en couleur grâce aux médiums mis à sa disposition (feutres, craies grasses, crayons de couleurs).

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

Le musée a mis également en place des ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une œuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

Hussards Collection for Children

Based on the information the children gathered during their visit, a writing workshop in the form of an “exquisite corpse” game, so that each child can illustrate their %ABphrase/story%BB through drawing, adding color using the materials provided (markers, oil pastels, colored pencils).

RESERVATION REQUIRED

Workshops focused on artistic practice and creation based on the museum’s collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teens the opportunity to learn various techniques such as drawing and painting while exploring the museum.

The Little Artists become Art Adventurers!

The museum has also organized family workshops where parents and grandparents are invited to create a collaborative artwork with their child.

A unique way to explore the museum as a family!

L’événement Atelier enfants Ecriture et dessin Tarbes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Tarbes|CDT65