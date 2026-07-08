Atelier enfants Empreintes de végétaux TARBES Tarbes
mercredi 12 août 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Atelier enfants Empreintes de végétaux
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Après une promenade au jardin Massey et une observation de la nature, les enfants réaliseront une carte postale à partir d’empreintes de fleurs et de feuilles ramassées lors de la promenade.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.
Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.
Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !
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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr
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English :
After a walk in Massey Garden and some nature observation, the children will create a postcard using flower and leaf prints collected during the walk.
RESERVATION REQUIRED
Hands-on art workshops centered around the museum’s collections or temporary exhibitions.
These workshops offer children and teens the opportunity to learn various techniques, such as drawing and painting, while exploring the museum.
The Little Artists become Art Adventurers!
L’événement Atelier enfants Empreintes de végétaux Tarbes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Tarbes|CDT65
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