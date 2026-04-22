Saint-Palais-sur-Mer

Atelier enfants Jeu de piste

46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:45:00

fin : 2026-10-20 11:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-11 2026-10-20

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46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95 m.douanes@agglo-royan.fr

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English :

L’événement Atelier enfants Jeu de piste Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Royan Atlantique