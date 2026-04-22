Atelier enfants Jeu de piste Saint-Palais-sur-Mer
Atelier enfants Jeu de piste Saint-Palais-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Atelier enfants Jeu de piste
46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:45:00
fin : 2026-10-20 11:45:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-11 2026-10-20
.
46 rue de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 64 95 m.douanes@agglo-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier enfants Jeu de piste Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Royan Atlantique
À voir aussi à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime)
- Les Palabreurs Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 25 avril 2026
- Les Palabreurs Conférence Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 25 avril 2026
- Les Palabreurs Conférence Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 26 avril 2026
- Les Palabreurs Juniors Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer 27 avril 2026
- Les Palabreurs L’art de lire Médiathèque Saint-Palais-sur-Mer 28 avril 2026