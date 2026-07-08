Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles
lundi 13 juillet 2026 · Musée du Prieuré Jean Laronze · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Grâce à une visite ludique, les enfants découvriront l’histoire et l’évolution du site clunisien. L’animation sera suivie d’une activité manuelle lors de laquelle ils réaliseront une lettrine enluminée.
Cet atelier est prévu pour les enfants de 4 à 6 ans, le matin à 10h30 et les enfants de 7 à 10 ans, l’après-midi à 14h30 (durée 1h30h).
L’inscription est obligatoire en raison du nombre de places limitées. .
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 museeduprieure@ville-charolles.fr
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English : Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées
L’événement Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées Charolles a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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