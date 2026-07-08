Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Informations pratiques

Charolles

Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Grâce à une visite ludique, les enfants découvriront l’histoire et l’évolution du site clunisien. L’animation sera suivie d’une activité manuelle lors de laquelle ils réaliseront une lettrine enluminée.

Cet atelier est prévu pour les enfants de 4 à 6 ans, le matin à 10h30 et les enfants de 7 à 10 ans, l’après-midi à 14h30 (durée 1h30h).

L’inscription est obligatoire en raison du nombre de places limitées. .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 museeduprieure@ville-charolles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées

L’événement Atelier enfants La vie des moines Atelier lettrines enluminées Charolles a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)