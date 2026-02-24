Atelier enfants Lieu de mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Atelier enfants

Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

A la recherche des tableaux perdus , visite-atelier autour de l’exposition temporaire. Pour les 7-12 ans.

Lieu de mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

English :

A la recherche des tableaux perdus (In search of lost paintings), a visit-workshop based on the temporary exhibition. For 7-12 year-olds.

