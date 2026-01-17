Atelier enfants Les oiseaux des Alpilles Orgon
samedi 17 octobre 2026 · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier enfants Les oiseaux des Alpilles
Samedi 17 octobre 2026 de 1h à 11h30. Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 01:00:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Atelier enfants
Les oiseaux des Alpilles
Ils découvrent à partir de l’exposition et d’un jeu de dominos, les 13 espèces d’oiseaux du programme Life des Alpilles,. Tous repartent avec un petit nichoir en bois. Pour enfants de 6 à 12 ans.
Musée Urgonia
Atelier enfants ❁ Gratuit
Les oiseaux des Alpilles
Les enfants découvrent à partir de l’exposition et d’un jeu de dominos, les 13 espèces d’oiseaux du programme Life des Alpilles, leur écologie, les menaces et les actions à mener pour préserver leurs habitats dans le massif. Tous repartent avec un petit nichoir en bois qu’ils auront pu peindre au préalable. Pour enfants de 6 à 12 ans.
Musée Urgonia Orgon .
Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Children’s workshop
Birds of the Alpilles
Through the exhibition and a game of dominoes, children will learn about the 13 bird species featured in the Alpilles Life programme. Everyone will go home with a small wooden birdbox. For children aged 6 to 12.
Urgonia Museum
L’événement Atelier enfants Les oiseaux des Alpilles Orgon a été mis à jour le 2026-07-11 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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