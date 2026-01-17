Informations pratiques

Orgon

Atelier enfants Les oiseaux des Alpilles

Samedi 17 octobre 2026 de 1h à 11h30. Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 01:00:00

fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Atelier enfants

Les oiseaux des Alpilles

Ils découvrent à partir de l’exposition et d’un jeu de dominos, les 13 espèces d’oiseaux du programme Life des Alpilles,. Tous repartent avec un petit nichoir en bois. Pour enfants de 6 à 12 ans.

Musée Urgonia

Atelier enfants ❁ Gratuit

Les oiseaux des Alpilles

Les enfants découvrent à partir de l’exposition et d’un jeu de dominos, les 13 espèces d’oiseaux du programme Life des Alpilles, leur écologie, les menaces et les actions à mener pour préserver leurs habitats dans le massif. Tous repartent avec un petit nichoir en bois qu’ils auront pu peindre au préalable. Pour enfants de 6 à 12 ans.

Musée Urgonia Orgon .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Children’s workshop

Birds of the Alpilles

Through the exhibition and a game of dominoes, children will learn about the 13 bird species featured in the Alpilles Life programme. Everyone will go home with a small wooden birdbox. For children aged 6 to 12.

Urgonia Museum

L’événement Atelier enfants Les oiseaux des Alpilles Orgon a été mis à jour le 2026-07-11 par Parc Naturel Régional des Alpilles