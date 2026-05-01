Lignac

Atelier enfants spécial fête des Mères

4b rue du Bosquet Lignac Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier enfants spéciale fête de Mères

Viens créer un cadeau unique pour ta maman ! Réalise un magnifique coeur sur toile avec stickers, papier, peinture, feutres et paillettes. Et surtout, beaucoup d’amour. Le matériel est fourni et une petite boisson et gourmandise sont inclus. Nombre de place limité. 20 .

4b rue du Bosquet Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire mousquetaires36@gmail.com

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English :

Children’s workshop Mother’s Day special

L’événement Atelier enfants spécial fête des Mères Lignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne