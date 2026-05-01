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Atelier enfants spécial fête des Mères Lignac

Atelier enfants spécial fête des Mères Lignac

Atelier enfants spécial fête des Mères Lignac samedi 23 mai 2026.

Adresse : 4b rue du Bosquet

Ville : 36370 Lignac

Département : Indre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif enfant

Lignac

Atelier enfants spécial fête des Mères

4b rue du Bosquet Lignac Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Atelier enfants spéciale fête de Mères
Viens créer un cadeau unique pour ta maman ! Réalise un magnifique coeur sur toile avec stickers, papier, peinture, feutres et paillettes. Et surtout, beaucoup d’amour. Le matériel est fourni et une petite boisson et gourmandise sont inclus. Nombre de place limité. 20  .

4b rue du Bosquet Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire   mousquetaires36@gmail.com

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English :

Children’s workshop Mother’s Day special

L’événement Atelier enfants spécial fête des Mères Lignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne

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