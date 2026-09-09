Atelier « Enluminure », Hôtel des Feuillants, Camon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Feuillants · Camon
Informations pratiques
Atelier « Enluminure » 19 et 20 septembre Hôtel des Feuillants Somme
Atelier gratuit, réalisé au fil de l’eau. Dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Votre enfant aime les livres, écrire et le dessin ? Cet atelier « Enluminure » est fait pour lui. L’art de l’enluminure consiste à décorer une lettre ou réaliser un dessin sur un manuscrit, un livre écrit à la main. Le patrimoine, c’est aussi la transmission de savoir-faire ancestraux exceptionnels !
Atelier organisé pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans.
Durée : 30 minutes environ.
Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.
Votre enfant aime les livres, écrire et le dessin ? Cet atelier « Enluminure » est fait pour lui. L’art de l’enluminure consiste à décorer une lettre ou réaliser un dessin sur un manuscrit, un livre à …
© CD80
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