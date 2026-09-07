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Visite libre de l’Hôtel des Feuillants, Hôtel des Feuillants, Nogaro

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Feuillants · Camon

Visite libre de l’Hôtel des Feuillants, Hôtel des Feuillants, Nogaro

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel des Feuillants
Adresse
53 rue de la République Amiens
Ville
80450 Camon
Département
Somme
Tarif
Gratuité

Visite libre de l’Hôtel des Feuillants 19 et 20 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’Hôtel des Feuillants : ancien monastère devenu siège du Département de la Somme pendant la Révolution Française. L’histoire du site n’aura plus de secrets pour vous. La visite se fait en toute autonomie grâce à une brochure.

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.
Venez découvrir l’Hôtel des Feuillants : ancien monastère devenu siège du Département de la Somme pendant la Révolution Française, l’histoire du site n’aura plus de secrets pour vous. La visite se en…

© CD80

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