Visites théâtralisées de l’Hôtel des Feuillants, Hôtel des Feuillants, Camon

Informations pratiques

Visites théâtralisées de l’Hôtel des Feuillants 19 et 20 septembre Hôtel des Feuillants Somme

Manifestation gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Laissez-vous guider par la Compagnie Tortue théâtre, pour une visite décoiffante ! Cinq comédiens incarnent cinq personnages clefs de l’histoire du site, du XVIIe au XXe siècle. L’Hôtel des Feuillants n’aura plus de secrets pour vous !

La visite de samedi à 14h15 est traduite en direct en LSF (langue de signes français).

Durée : environ 45 minutes.

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République Amiens Camon 80450 Somme Hauts-de-France 03 22 71 80 80 http://www.somme.fr L’Hôtel des Feuillants a eu une double vie. Édifié comme monastère sous le règne de Louis XIII, le site abrite le Département de la Somme depuis la Révolution Française et s’est adapté à sa nouvelle fonction institutionnelle, se dotant notamment d’une magnifique salle de délibérations. Accès possible en fauteuil roulant. Stationnement à 150 mètres, au niveau du cirque.

Laissez-vous guider par la Compagnie Tortue théâtre, pour une visite décoiffante ! Cinq comédiens incarnent cinq personnages clefs de l’histoire du site, du XVIIe au XXe siècle. L’Hôtel des n’aura de…

© CD80