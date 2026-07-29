Atelier enluminure L’Agora Metz
samedi 19 septembre 2026 · L'Agora · Metz
Informations pratiques
Metz
Atelier enluminure
L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire !
Voyagez au cœur du Moyen Âge une enluminure a disparu d’une page du Livre d’heures . Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Dès 7 ans, sur inscription.Enfants
0 .
L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An elegant guestbook—we’re looking for a delicate illumination to bring history back to life!
Take a journey to the heart of the Middle Ages: an illumination has gone missing from a page of the “Book of Hours.” Let your imagination run wild and bring this forgotten work back to life.
As part of European Heritage Days.
Ages 7 and up; registration required.
L’événement Atelier enluminure Metz a été mis à jour le 2026-07-20 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Atelier jeune public Les animaux nocturnes c’est chouette Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz 29 juillet 2026
- Atelier famille saison estivale Tulipes, stipes et cyanotype Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz 29 juillet 2026
- L’ETE S’RA CHAUD COMEDIE DE METZ Metz 30 juillet 2026
- La TAKE OFF by BASSMAXX Aérogare station Lothaire Metz 30 juillet 2026
- Atelier jeune public L’univers fascinant du vitrail Place Saint-Vincent Metz 31 juillet 2026