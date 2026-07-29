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AGENDA · Metz

Atelier enluminure L’Agora Metz

samedi 19 septembre 2026 · L'Agora · Metz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
L'Agora
Adresse
4 Rue Théodore de Gargan
Ville
57050 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Atelier enluminure

L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire !

Voyagez au cœur du Moyen Âge une enluminure a disparu d’une page du Livre d’heures . Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Dès 7 ans, sur inscription.Enfants
0  .

L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est   servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

An elegant guestbook—we’re looking for a delicate illumination to bring history back to life!

Take a journey to the heart of the Middle Ages: an illumination has gone missing from a page of the “Book of Hours.” Let your imagination run wild and bring this forgotten work back to life.

As part of European Heritage Days.
Ages 7 and up; registration required.

L’événement Atelier enluminure Metz a été mis à jour le 2026-07-20 par AGENCE INSPIRE METZ

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