Atelier enluminure L’Agora Metz

Informations pratiques

Metz

Atelier enluminure

L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Elégant livre d’or, recherche délicate enluminure pour raviver l’Histoire !

Voyagez au cœur du Moyen Âge une enluminure a disparu d’une page du Livre d’heures . Laissez parler votre imagination et redonnez vie à cette œuvre oubliée.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Dès 7 ans, sur inscription.Enfants

0 .

L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

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English :

An elegant guestbook—we’re looking for a delicate illumination to bring history back to life!

Take a journey to the heart of the Middle Ages: an illumination has gone missing from a page of the “Book of Hours.” Let your imagination run wild and bring this forgotten work back to life.

As part of European Heritage Days.

Ages 7 and up; registration required.

L’événement Atelier enluminure Metz a été mis à jour le 2026-07-20 par AGENCE INSPIRE METZ