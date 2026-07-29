Atelier Entreprendre en agriculture Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage La Rochelle

vendredi 2 octobre 2026 · Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier Entreprendre en agriculture

Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 09:00:00

fin : 2026-10-02 12:30:00

Date(s) :

2026-10-02

L’agriculture vous attire ?



Venez échanger avec un entrepreneur déjà implanté et les partenaires spécialisés dans l’accompagnement / reprise d’entreprise en agriculture.

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Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34 contact@lafabricotheque.com

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English :

Are you interested in agriculture?

Come talk with an established entrepreneur and partners who specialize in supporting and assisting with the takeover of agricultural businesses.

L’événement Atelier Entreprendre en agriculture La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle