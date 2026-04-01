Atelier équimotricité de 18 mois à 6 ans Kergustiou Le Saint
Atelier équimotricité de 18 mois à 6 ans Kergustiou Le Saint mercredi 22 avril 2026.
Le Saint
Atelier équimotricité de 18 mois à 6 ans
Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Les enfants et leur poney évoluent ensemble de manière quasi autonome, sur un parcours ludique et conté, avec des quêtes à mener. A partir de 18 mois accompagné par les parents. .
Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21
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English :
L’événement Atelier équimotricité de 18 mois à 6 ans Le Saint a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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