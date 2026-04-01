Atelier équimotricité de 18 mois à 6 ans Kergustiou Le Saint

Le Saint

Atelier équimotricité de 18 mois à 6 ans

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Les enfants et leur poney évoluent ensemble de manière quasi autonome, sur un parcours ludique et conté, avec des quêtes à mener. A partir de 18 mois accompagné par les parents. .

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier équimotricité de 18 mois à 6 ans Le Saint a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan