Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Kergustiou Le Saint
Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Kergustiou Le Saint mercredi 22 avril 2026.
Le Saint
Club nature à la ferme Grenouilles & Cie
Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Le domaine accueille vos enfants autour d’activités sur le thème de la nature. Nous explorerons la vie des grenouilles et autres habitants des zones humides de façon ludique ! .
Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21
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English :
L’événement Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Le Saint a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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