Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Kergustiou Le Saint

Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Kergustiou Le Saint mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Kergustiou

Adresse : Domaine des Chimères

Ville : 56110 Le Saint

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Saint

Club nature à la ferme Grenouilles & Cie

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Le domaine accueille vos enfants autour d’activités sur le thème de la nature. Nous explorerons la vie des grenouilles et autres habitants des zones humides de façon ludique !   .

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Le Saint a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Le Saint (Morbihan)