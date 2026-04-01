Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Kergustiou Le Saint

Le Saint

Club nature à la ferme Grenouilles & Cie

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Le domaine accueille vos enfants autour d’activités sur le thème de la nature. Nous explorerons la vie des grenouilles et autres habitants des zones humides de façon ludique ! .

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

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English :

L’événement Club nature à la ferme Grenouilles & Cie Le Saint a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan