Balades en main à poney ou cheval Kergustiou Le Saint

Le Saint

Balades en main à poney ou cheval

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 16:30:00

fin : 2026-04-24 17:30:00

Date(s) :

2026-04-20

De 3 à 99 ans, les équidés sont tenus par les accompagnants, un guide encadre la balade et conseille cavalier et accompagnant sur la conduite à adopter pour communiquer avec l’équidé. Prévoir 1 h (30 mn de brossage et soin à l’animal, 30 mn de balade). .

Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

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English :

L’événement Balades en main à poney ou cheval Le Saint a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan