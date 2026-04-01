Balades en main à poney ou cheval Kergustiou Le Saint
Balades en main à poney ou cheval Kergustiou Le Saint lundi 20 avril 2026.
Le Saint
Balades en main à poney ou cheval
Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 16:30:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20
De 3 à 99 ans, les équidés sont tenus par les accompagnants, un guide encadre la balade et conseille cavalier et accompagnant sur la conduite à adopter pour communiquer avec l’équidé. Prévoir 1 h (30 mn de brossage et soin à l’animal, 30 mn de balade). .
Kergustiou Domaine des Chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21
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English :
L’événement Balades en main à poney ou cheval Le Saint a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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