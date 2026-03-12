Club nature à la ferme grenouilles & Cie Kergustiou Le Saint

Club nature à la ferme grenouilles & Cie

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 15:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Nous accueillons votre enfant pour un atelier nature sur le thème grenouilles & Cie . Nous allons partir sur un jeu de piste à la recherche des amphibiens présents autour de la ferme, les identifier tout en s’amusant. .

Kergustiou Domaine des chimères Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 18 58 19 21

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English :

L’événement Club nature à la ferme grenouilles & Cie Le Saint a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan