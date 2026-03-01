Atelier et rencontre RISCLE Riscle

Atelier et rencontre

Rencontre et Ateliers avec KAM, illustrateur.

Raconter la nature en l’illustrant, c’est s’interroger sur ce que la nature nous dit et sur ce qu’on veut faire dire à la nature.

Un texte original sera découpé en plusieurs fragments. Sans avoir connaissance de l’intégralité de ce texte, deux fragments seront proposés à Riscle, et Kam vous accompagnera pour les illustrer.

Le texte est élaboré lors d’ateliers d’écriture collectifs. Les productions issues des ateliers seront réunies dans une exposition finale.

À l’été 2026, le projet sera restitué à LaMIS à Sarrant lors d’une journée festive.

Projet porté par La Maison de l’illustration de Sarrant (LaMIS), La Médiathèque Départementale du Gers, la Librairie Tartinerie de Sarrant, et les bibliothèques du Gers.

Merci de vous inscrire.

RISCLE Médiathèque de Riscle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

Meeting and workshops with illustrator KAM.

Telling the story of nature by illustrating it means asking ourselves what nature is saying to us, and what we want nature to say to us.

An original text will be divided into several fragments. Without knowing the whole text, two fragments will be proposed to Riscle, and Kam will accompany you to illustrate them.

The text is elaborated during collective writing workshops. The results of these workshops will be brought together in a final exhibition.

In summer 2026, the project will be returned to LaMIS in Sarrant for a day of festivities.

Project supported by La Maison de l’Illustration de Sarrant (LaMIS), La Médiathèque Départementale du Gers, Librairie Tartinerie de Sarrant, and Gers libraries.

Thank you for registering.

