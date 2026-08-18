Atelier étégami Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

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[Atelier adulte]



L’étégami vient du Japon, c’est l’art de la carte postale réalisée à la main et volontairement « maladroite ». On dessine un objet d’après observation (d’un objet du quotidien, d’une fleur, d’un oiseau, de légumes…) sur un format carte postale, en écrivant un message pour son destinataire.

L’étégami c’est l’exercice de la lenteur et de la non-performance. La maladresse est bienvenue, et tout le monde est capable de dessiner.

Venez découvrir cette pratique artistique au cœur du Parc Floral de Paris !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T14:30:00+02:00_2026-09-18T16:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite



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