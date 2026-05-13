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atelier éveil autour de la nature avec le Bus des familles salle des fêtes Saint-Fraimbault

atelier éveil autour de la nature avec le Bus des familles salle des fêtes Saint-Fraimbault mercredi 3 juin 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : 1 chemin du pont du crou

Ville : 61350 Saint-Fraimbault

Département : Orne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Fraimbault

atelier éveil autour de la nature avec le Bus des familles

salle des fêtes 1 chemin du pont du crou Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:30:00
fin : 2026-06-03 11:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Saint-Fraimbault du 18 mai au 7 juin 2026 et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Lundi 3 juin
– 9h30 atelier éveil autour de la nature
pour les tout-petits et leurs familles et les résidents de l’EHPAD les Myosotis à la salle des fêtes

– 14h animation pêche et découverte des petites bètes
pour les enfants à partir de 8 ans sur réservation étang de Saint-Fraimbault

réservation obligatoire au 06 81 12 77 19   .

salle des fêtes 1 chemin du pont du crou Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19  ehurel@udaf-orne.fr

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English : atelier éveil autour de la nature avec le Bus des familles

L’événement atelier éveil autour de la nature avec le Bus des familles Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne

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