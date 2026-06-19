Salies-du-Salat

ATELIER ÉVEIL BÉBÉ

CABINET MAÏA Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24 11:45:00

Date(s) :

2026-06-24

Accompagnement à la parentalité avec l’association Le Vaste Monde qui vous propose différents ateliers.

Accompagnement à la parentalité avec l’association Le Vaste Monde qui vous propose différents ateliers.

Atelier bébé, famille, café des parents, guidance parentale, groupe Barkley, relais parental, permanence individuelle, intervention d’animation et bien plus ! 20 .

CABINET MAÏA Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

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English :

Parenting support with the organization Le Vaste Monde, which offers a variety of workshops.

L’événement ATELIER ÉVEIL BÉBÉ Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE