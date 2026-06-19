ATELIER ÉVEIL BÉBÉ Salies-du-Salat
ATELIER ÉVEIL BÉBÉ Salies-du-Salat mercredi 24 juin 2026.
Salies-du-Salat
ATELIER ÉVEIL BÉBÉ
CABINET MAÏA Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24 11:45:00
Date(s) :
2026-06-24
Accompagnement à la parentalité avec l’association Le Vaste Monde qui vous propose différents ateliers.
Accompagnement à la parentalité avec l’association Le Vaste Monde qui vous propose différents ateliers.
Atelier bébé, famille, café des parents, guidance parentale, groupe Barkley, relais parental, permanence individuelle, intervention d’animation et bien plus ! 20 .
CABINET MAÏA Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
Parenting support with the organization Le Vaste Monde, which offers a variety of workshops.
L’événement ATELIER ÉVEIL BÉBÉ Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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