Atelier Expériences Place des Arcades Monflanquin
Atelier Expériences Place des Arcades Monflanquin lundi 6 juillet 2026.
Monflanquin
Atelier Expériences
Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Atelier proposé par la MJC de Monflanquin.
Avec des objets du quotidien, fabrique des objets surprenants avec Chantal et Brigitte.
Inscription obligatoire pour les 7/13 ans.
Atelier proposé par la MJC de Monflanquin.
Avec des objets du quotidien, fabrique des objets surprenants avec Chantal et Brigitte.
Inscription obligatoire pour les 7/13 ans. .
Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com
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English : Atelier Expériences
Workshop offered by the MJC in Monflanquin.
Using everyday objects, create surprising items with Chantal and Brigitte.
Registration required for children ages 7–13.
L’événement Atelier Expériences Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides
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