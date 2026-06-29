Atelier Expériences Place des Arcades Monflanquin

Monflanquin

Atelier Expériences

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Atelier proposé par la MJC de Monflanquin.

Avec des objets du quotidien, fabrique des objets surprenants avec Chantal et Brigitte.

Inscription obligatoire pour les 7/13 ans.

Atelier proposé par la MJC de Monflanquin.

Avec des objets du quotidien, fabrique des objets surprenants avec Chantal et Brigitte.

Inscription obligatoire pour les 7/13 ans. .

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63 mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Atelier Expériences

Workshop offered by the MJC in Monflanquin.

Using everyday objects, create surprising items with Chantal and Brigitte.

Registration required for children ages 7–13.

L’événement Atelier Expériences Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides