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Atelier Expériences Place des Arcades Monflanquin

Atelier Expériences Place des Arcades Monflanquin

Atelier Expériences Place des Arcades Monflanquin lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Place des Arcades
Adresse
MJC de Monflanquin
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Monflanquin

Atelier Expériences

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Atelier proposé par la MJC de Monflanquin.
Avec des objets du quotidien, fabrique des objets surprenants avec Chantal et Brigitte.
Inscription obligatoire pour les 7/13 ans.
Atelier proposé par la MJC de Monflanquin.
Avec des objets du quotidien, fabrique des objets surprenants avec Chantal et Brigitte.
Inscription obligatoire pour les 7/13 ans.   .

Place des Arcades MJC de Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 10 17 63  mjcmonflanquin@gmail.com

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English : Atelier Expériences

Workshop offered by the MJC in Monflanquin.
Using everyday objects, create surprising items with Chantal and Brigitte.
Registration required for children ages 7–13.

L’événement Atelier Expériences Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Bastides

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