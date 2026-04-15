Concert du groupe Sofaz Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert du groupe Sofaz

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

SOFAZ est plus qu’un simple groupe musical, c’est un phénomène culturel. Leur musique ne se contente pas de divertir, elle unit et inspire.

Leur puissant mélange de Maloya, de Gnaoua, et d’Afro-Electro crée un paysage sonore explosif.

Réservation conseillée pour la restauration.

La Réunion, le Maroc, le Burkine Faso et la France, ici toutes les richesses de ces cultures semblent s’incarner et trouver leur place dans un élan de partage et de respect.

SOFAZ est plus qu’un simple groupe musical, c’est un phénomène culturel. Leur musique ne se contente pas de divertir, elle unit et inspire.

Leur puissant mélange de Maloya, de Gnaoua, et d’Afro-Electro crée un paysage sonore explosif.

Réservation conseillée pour la restauration. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

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English : Concert du groupe Sofaz

SOFAZ is more than just a band, it’s a cultural phenomenon. Their music doesn’t just entertain, it unites and inspires.

Their powerful blend of Maloya, Gnaoua and Afro-Electro creates an explosive soundscape.

Reservations recommended for catering.

L’événement Concert du groupe Sofaz Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coeur de Bastides